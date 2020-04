توصل باحثون أميركيون إلى أن ضوء الشمس والحرارة والرطوبة تُضعف بسرعة كبيرة فيروس كورونا المستجد، ما يعني أن الوباء قد ينكسر في أشهر الصيف.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأميركية وليام براين، أن باحثين تابعين للحكومة توصلوا إلى أن الفيروس يعيش بشكل أفضل في الأماكن المغلقة والأجواء الجافة، ويضعف مع ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة خاصة عندما يتعرض لأشعة الشمس. وأضاف في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، الخميس: “الفيروس يموت بأسرع ما يكون في وجود أشعة الشمس المباشرة”. كما يفقد فيروس كورونا نصف قوته بعد 18 ساعة على الأسطح غير المسامية كالصلب في أجواء مظلمة منخفضة الرطوبة، حسبما قال براين، أما في الأجواء ذات الرطوبة العالية فقد انخفضت تلك الفترة إلى 6 ساعات. ونوه براين بأنه عندما تم تعريض الفيروس لرطوبة عالية وإلى أشعة الشمس، فقد خسر نصف عمره خلال دقيقتين فقط. وفي سياقٍ ذي صلة، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يجب التعامل مع النتائج بحذر، لكنه أشار أيضا إلى تلميح سابق له بأن فيروس كورونا ربما ينحسر في الصيف. وقال في إفادة صحفية: “ذكرت يوماً أن الأمر قد ينتهي مع الحرارة والضوء، ولم يرق هذا التصريح للناس كثيرا.. آمل أن يستمتع الناس بالشمس، وإذا كان لها تأثير فهذا أمر عظيم”.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

