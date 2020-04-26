تطبيق تليجرام سوف يطلق ميزة مكالمات الفيديو المرئية هذا العام!

تطبيق تليجرام أعلن أنه بصدد تطوير ميزة مكالمات الفيديو المرئية لإطلاقها لاحقاً هذا العام بعد مطالبات عديدة هو من شريحة واسعة من المستخدمين.

تطبيق تليجرام تتوفر به خاصية المكالمات الصوتية منذ سنوات لكنه يفتقد ميزة مكالمات الفيديو المرئية.

تطبيق تليجرام أعلن في بيان رسمي أنه سوف يوفر هذه الميزة خلال العام الجاري لتجمع بين سهولة وسلالة الاستخدام مع مراعاة اعتبارات الأمن والخصوصية.

في الفترة الأخيرة شهدت تطبيقات المحادثة المرئية إقبالاً واسعاً ونمواً غير مسبوق بسبب إجراءات الحظر والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيرس كورونا.

تطبيقات مثل زووم وسكايب وفيسبوك ماسنجر وغيرها من التطبيقات حظت باهتمام شديد متفاوت لأنها تقدم ميزة المحادثات المرئية بجانب مزايا أخرى تميز كل خدمة عن الأخرى.

رغم ذلك لازالت هناك انتقادات أمنية توجه إلى تلك الخدمات وخاصة خدمة زووم Zoom مما دفع بعض المؤسسات والجهات الحكومية إلى حظر التعامل بها داخلها.

تليجرام – أكثر من 400 مليون مستخدم!

أيضاً كشف تطبيق تليجرام عن وصول عدد مستخدميه إلى ما يزيد عن 400 مليون مستخدم شهرياً وأن التطبيق يحقق نمواً ملحوظاً الآن حيث يكتسب يومياً نحو مليون ونصف مستخدم جديد.

تطبيق تليجرام الآن هو تطبيق التواصل الاجتماعي الأكثر تحميلاً في 20 دولة مختلفة حول العالم.

أعلن التطبيق أيضاً عن وصول عدد الملصقات المتوفرة على التطبيق إلى 20 ألف ملصق متنوع، كما أعلن عن تطويرات جديدة لبوت إنشاء الأسئلة والامتحانات QuizBot لأجل الأغراض التعليمية. كما سيتم إطلاق حملة تمويل لأجل إنشاء قاعدة كبيرة من الاختبارات للطلبة في كافة المواد الدراسية عبر التطبيق.