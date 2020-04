دراسة تتوقع مواعيد انتهاء جائحة كورونا في بلدان عربية

أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين

توقعت دراسة أعدتها جامعة سنغافورة للتكنولوجيا والتصميم موعد انتهاء أزمة كورونا في العديد من الدول العربية والغربية، والتي أدى حتى الآن لإصابة أكثر من 2.8 مليون شخص ووفاة نحو 198 ألفا آخرين.

واستندت الدراسة إلى البيانات الرسمية المقدمة من عدد من دول العالم حول الإصابات، ودورة حياة الفيروس في تلك البلدان.

وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة كورونا ستنتهي في معظم الدول العربية المشمولة بالبحث خلال شهري مايو ويونيو المقبلين، عدا الأردن ولبنان، حيث تشير النتائج إلى انتهاء الجائحة فيهما في 19 و22 من هذا الشهر.

وتظهر نتائج الدراسة أن أزمة وباء كورونا ستنتهي في مصر في 20 مايو، وفي السودان في الرابع من الشهر ذاته، وفي السعودية ستصل لذروتها في الأول من مايو على أن تنتهي مطلع يونيو.

ووفقا للدراسة، فإن قطر ستتجاوز الجائحة في حدود 8 يوليو، والإمارات في 15 مايو والبحرين في 3 يونيو والكويت في 29 مايو.

لم تتناول جميع دول العالم، بل أخذت عينات من دول معينة بعضها عانت كثيرا من تفشي الوباء كالولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وإيران.

وفي الإمارات تقول الدراسة إن الجائحة في 15 مايو، والكويت في 29 مايو، والبحرين في الثالث من يونيو، وقطر في الثالث من يوليو.

أما في باقي دول العالم فتتوقع الدراسة أن تنتهي أزمة الوباء في إيران في 10 مايو، وفي تركيا في 15 من مايو، وفي إيطاليا في الرابع من مايو، وبريطانيا في التاسع من مايو، وفي اسبانيا في مطلع الشهر ذاته، وفرنسا في الثالث من مايو.

في ألمانيا تقول الدراسة إن الجائحة ستنتهي في 30 من هذا الشهر، وفي الولايات المتحدة في 9 مايو، وكندا في 16 مايو.

