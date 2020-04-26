جوجل تعلن عن أربع مميزات رائعة لتطبيق Duo لمكالمات الفيديو وتشعل المنافسة

منذ بداية فترة الحجر المنزلي ونحن جميعًا بعيدين عن بعضنا البعض وذلك سواء على صعيد العمل أو حتى الحياة الشخصية، وهذا الحدث قد دفعنا جميعًا لاستخدام تطبيقات التواصل المرئي بمختلف أنواعها وهو ما أشعل المنافسة في هذا السوق بين كافة الشركات المشاركة فيه، وبالرغم أن تطبيق Zoom قد نال كمًا كبيرًا من الشهرة وجذب عدد ضخم من المستخدمين إلا أن الشركات الأخرى لم تترك له الأمر، هذا حيث رأينا تطبيق Messenger Rooms من فيسبوك وأيضًا أعلنت جوجل عن تحديث ضخم لتطبيق Duo الخاص بها.

تطبيق جوجل دو يبدأ في دعم AV1 Codec

جوجل قد اهتمت بالتطبيق بهذا الشكل الكبير نظرًا لأن الشركة قد لاحظت وأعلنت أن كل أسبوع يشهد تسجيل أكثر من 10 مليون مستخدم جديد لخدمة Duo وذلك سواء من خلال أولئك الذين يتعرفون على الخدمة جديدة او الذين لم يكونون يستخدمونها فيما سبق.

المميزات الجديدة ستضم على رأس القادمة دعم AV1 Codec وهنا نلاحظ أن تطبيق Duo يستخدم بالفعل تقنيات الذكاء الاصطناعي لمنع تقطع الصوت أثناء المحادثة، لكن الآن ومع هذا الكوديك ستصل هذه الميزة للصورة أيضًا، هذا حيث أن الصورة ستكون في أفضل جودة لها ولن تتقطع حتى على أقل سرعة إنترنت ممكنة، هذا إلى جانب أن استهلاك التطبيق لبيانات قليلة عند إجراء مكالمات الفيديو، ولا يخفى علينا أبدًا ان تطبيق جوجل ديو يقدم أفضل جودة صورة في مكالمات الفيديو بالمقارنة مع المنافسين.

تسجيل اللقطات المميزة على تطبيق Duo

عادة ما تحدث أمور مضحكة وملهمة أثناء مكالمات الفيديو، وهنا أول ما يخطر إلى بالنا هو التقاطها وتسجيلها على شكل صورة، وهنا تأتي الميزة الثانية لتطبيق Google Duo وهي التي ستتيح لك التقاط صورة ثنائية من المكالمة تنقسم إلى محتوى شاشتك وشاشة الشخص الآخر حتى يظهر الفعل ورد الفعل على ما يحدث! وهذا كما ترى من الصورة التالية:

زيادة الحد الأقصى للمشتركين في المكالمات الجماعية

كافة التطبيقات تعمل في الوقت الحالي على مضاعفة وزيادة العدد الإجمالي للمشتركين القادرين على التواصل في مكالمة فيديو واحدة وذلك لتحسين تجربة الاجتماعات العائلية وحتى اجتماعات العمل، وهنا يرفع تطبيق Google Duo الحد الأقصى للمشتركين من 8 إلى 12 مشترك، ليتفوق بذلك على واتساب والذي رفع هذا الحد من قبل من 4 إلى 8.

إرسال وحفظ الرسائل المخصصة

التطبيق سيتيح لك إرسال رسائل مخصصة لأي مستخدم من المستخدمين المسجلين عندك على Google Duo وهذا يضم الرسائل الصوتية أو الصور أو الفيديوهات المسجلة وذلك لا يجبر المستخدمين على التواصل المرئي في الوقت الحقيقي! أيضًا وأخيرًا فتطبيق Google Duo قد بدأ في إضافة تاثيرات AR الممتعة والمضحكة وتوسيعها.

يُذكر أن تطبيق جوجل ديو متاح لهواتف آيفون، أندرويد كما أنه متاح عبر المتصفّح لكافة المنصات الأخرى بما فيها ويندوز وماك.