كويكب يقترب من الأرض ويوجه رسالة بخصوص «كوفيد 19»

نشر مرصد “أريسيبو” في بورتوريكو، صورا جديدة للكويكب الذي يقترب من الأرض، والذي وصفته وسائل الإعلام العالمية “كأنه يرتدي كمامة”، نظرا لشكل التلال التي على سطحه.

ونشرت “سي إن إن” الصور والمشاهد الجديدة المسجلة للكويكب الذي يبلغ حجمه حوالي 1.2 ميل، وقالت إنه سيمر بجانب كوكب الأرض الأسبوع المقبل.

وبحسب تقديرات الخبراء، سيمر الكويكب بتاريخ 29 أبريل/نيسان، بسرعة تقدر بحوالي 19461 ميل في الساعة، على بعد 3.9 مليون ميل تقريبا من الأرض، وهي المسافة تعادل 16 ضعفا من المسافة بين كوكب الأرض والقمر.

وقالت رئيسة مرصد “أريسيبو”، آن فيركى، في بيان لها: “إن السمات الطبوغرافية الصغيرة مثل التلال والهضاب في أحد طرفي الكويكب 1998 OR2 رائعة”، وأضافت: “ولكن نظرًا لأننا جميعًا نفكر في (كوفيد 19)، فإن هذه الأشكال تجعل الكويكب يظهر وكأنه يوجه رسالة لسكان الأرض بارتداء كمامة”.

ويلقب الكويكب بالرمز 52768 (1998 OR2)، وتم رصده لأول مرة في عام 1998، وأكد أغلب خبراء الفلك أنه لن يشكل تهديدا للأرض.

