برنامج «رامز جلال» يثير الجدل في البرلمان المصري

برنامج رامز جلال رغم كثرة الشكوى وأنه يستفز الناس [انترنت]

أكد عضو مجلس النواب المصري، سعيد حساسين، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للمطالبة بسرعة وقف إعلانات “قوطونيل” وبرنامج رامز جلال الجديد، وسرعة تدخل المسؤولين.

هذاوصرح العضو في البرلمان قائلا: إنها لا تتناسب مع تقاليد وأخلاقيات الشعب المصري وتستفز مشاعر المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية بسبب فيروس “كورونا” المستجد.

وقال حساسين في تصريحات مع صحيفة “الوطن”، إن “إعلانات غير أخلاقية التي تزايدت وتظهر في aiv رمضان أصبحت متجاوزة ولا يجب استمرارها، حيث تم المطالبة بوقفها في سنوات سابقة”.

وشدد على أن “برنامج رامز جلال رغم كثرة الشكوى وأنه يستفز الناس، إلا أنه هذا العام تجاوز كل الخطوط ولا يقدم أي فائدة للمجتمع لذا لابد من وقفه”، داعيا بعض البرامج، لمراعاة الشهر الكريم والظروف التي تمر بها مصر والعالم.

وكانت الفنانة المصرية، فيفي عبده، قالت إنها ستقاضي الفنان رامز جلال بسبب ما تعرضت له من تعذيب خلال الحلقة التي وقعت فيها ضحية ببرنامجه الجديد للمقالب “رامز مجنون رسمي”، المذاع خلال رمضان 2020.

وتوعدت فيفي عبده رامز جلال بمقاضاته، بسبب تعرضها للصعق بالكهرباء خلال الحلقة، مؤكدة أنها شعرت أثناء تنفيذ المقلب بأن القائمين عليه سيخلعون أظافرها من شدة التعذيب الذي تعرضت له، وإن لم تستجب لرامز جلال وتقول له “أحبك يا رامز” كانت تتعرض للصعق.

