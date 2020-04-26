وصول أول شحنة إلى ميناء طرابلس من صفاقس، بعد تشغيل الخط بينهما

أعلنت وزارة المواصلات، الأحد، وصول أول سفينة شحن من

ميناء صفاقس التونسي إلى ميناء طرابلس البحري على متنها 134 حاوية بضائع.

وقالت الوزارة، على لسان مكتبها الإعلامي، إن تشغيل الخط

البحري بين الدولتين يأتي لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، وتسهيل تدفق

البضائع والسلع بين مينائي صفاقس وطرابلس.

يشار إلى أن وزير المواصلات ميلاد معتوق اتفق، مطلع مارس

الماضي، مع وزير الصحة أحميد بن عمر، على وضع إجراءات استثنائية للتعامل مع السفن

النفطية والتجارية الداخلة للموانئ الليبية؛ لمنع تسرب وباء كورونا من خلالها.

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