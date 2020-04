الهند.. الصواعق تحصد أرواح 10 أشخاص

10 أشخاص لقي مصرعهم في الهند جراء إصابتهم بصواعق برق [تايمز]

لقي 10 أشخاص مصرعهم في الهند جراء إصابتهم بصواعق برق خلال حالة عدم استقرار جوي تخللها عواصف رعدية وأمطار غزيرة.

وقال مسؤول حكومي هندي، الأحد، إن صواعق البرق قتلت 10 قرويين، على الأقل، خلال عواصف رعدية وأمطار غزيرة في شرقي الهند.

وأوضح مسؤول إدارة الكوارث في ولاية بيهار، براتاي أمريت، أن 9 آخرين أصيبوا بعد ان ضربهم البرق في خالبورا، وهي قرية في منطقة ساران بولاية بيهار، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.

وأشار أمريت إلى أن ضحايا عواصف البرق كانوا يحصدون الخضروات في مزارع واقعة على بعد 60 كيلومترا إلى الشمال من عاصمة الولاية، باتنا، مضيفا أن 8 قرويين لقوا حتفهم على الفور، وتوفي آخر لاحقا في المستشفى.

يشار إلى أنه في يوليو من العام الماضي، تسبب البرق بمقتل ما لا يقل عن 39 شخصا في ولاية بيهار ذاتها، وذلك خلال موسم الرياح الموسمية.

