تطبيق G Video Splitter يتيح لك تقطيع وتقسيم مقاطع الفيديو بضغطة زر قبل مشاركتها!

أحياناً قد نحتاج إلى مشاركة مقطع فيديو على أحد وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن هناك مشكلة تواجهنا وهي أن يكون الفيديو أطول من الحد المسموح به الأمر الذي يجبرنا على تقسيم مقاطع الفيديو. تطبيق G Video Splitter سوف يفعل ذلك.

إذا كان لديك فيديو طويل نسبياً تود مشاركته كمنشور أو حالة / قصة Story على أحد المنصات الآتية: “تويتر، واتس اب، إنستاغرام، سناب شات” يمكنك الاعتماد على تطبيق G Video Splitter من أجل قصه وتقطيعه إلى مقاطع أقصر.

بعد تحميل وتثبيت التطبيق قم بالضغط على التطبيق الذي تود مشاركة الفيديو عليه وسوف ينقلك التطبيق بعدها إلى مقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز لاختيار المقطع الذي تريده. وعند اختيار الفيديو سوف يتم تقسيمه إلى مقاطع أقصر تلقائياً في ثوانٍ معدودة ومدة كل فيديو مناسبة للتطبيق التواصل الذي اخترته في البداية مع الحفاظ على الترتيب.

سيتم حفظ مقاطع الفيديو الأقصر على جهازك تلقائياً وتستطيع كذلك مشاركتها مباشرة من داخل التطبيق بالضغط على أيقونة المشاركة بجانب كل فيديو.

التطبيق مجاني تماماً وسهل الاستخدام كما هو موضح بالفيديو المرفق:

تحميل التطبيق لأجهزة الآيفون والآيباد:

المبرمج: Gathowan Alshamarri

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تحميل التطبيق لأجهزة الأندرويد:

المبرمج: Gathowan Alshamarri