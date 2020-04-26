كلًا من جالكسي S9 ونوت 9 سيحصلان على تحديث OneUI 2.1

عندما أطلقت سامسونج سلسلة جالكسي S20 الرائدة أطلقت معها إصدارًا جديدًا ومحسنًا من نظام التشغيل وهو إصدار OneUI 2.1، وبعد إطلاق السلسلة الجديدة بفترة بدأت سامسونج في إرسال هذ التحديث لمزيد من الهواتف لتعزيز تجربة الاستخدام وهذا قد ضم جالكسي نوت 10 وأيضًا جالكسي S10، والآ سامسونج تبدأ في إرسال التحديث لهواتف جالكسي S9 ونوت 9 وهي هواتف سامسونج الرائدة لعام 2018.

تحديث OneUI 2.0 لهواتف جالكسي S9 ونوت 9

المعلومات الجديدة حول التحديث أتت مباشرةً من خلال منتديات سامسونج الكورية وهي مؤكدة من طرف أحد مديري المنتدى، وطبقًا لما ورد عنه فالشركة قد بدأت في تحضير التحديث لهواتف جالكسي S9 ونوت 10 بشكل فعلي وهو التحديث الذي سيضيف عدد من المميزات الفعلية.

طبقًا لنفس المصدر فقد يتم إطلاق نسخة تجريبية من النظام لبعض الهواتف في وقت قريب جدًا، وحتى وبعيدًا عن النسخ التجريبية فالنسخة المستقرة من النظام قادمة في وقت قريب جدًا، لكن النظام في صورته النهائي قد يشمل بعض التغييرات وبعض النقصان مقارنة مع هواتف أخرى حيث أن سامسونج تعمل على تحديد المميزات التي سيكون كل هاتف من هواتف 2018 الرائدة قادرًا على تشغيلها.

يُذكر أن هاتف نوت 10 لايت قد حصل على تحديث OneUI 2.1 بالفعل مع كافة مميزاته، وهذا رفع احتماليات وصول التحديث لنوت 9 نظرًا لأن الهاتفان يستخدمان معالج إكسينوس 9810! يُذكر أن تحديث OneUI 2.1 سواء لـ جالكسي S9 ونوت 9 أو غيرهم يركز على الكاميرا بشكل رئيسي حيث يحمل مميزات رئيسية مثل Single Take, Night Hyperlapse ووضع Pro Mode لتصوير الفيديو.