فيسبوك تدخل تعديلات جديدة على خدمة البث المباشر

في إطار سعيها لتطوير خدمة البث المباشر قامت شركة فيسبوك الأمريكية بإدخال مجموعة من التغييرات والتعديلات عليها.

وتعد خدمة البث المباشر المدفوع إحدى أهم التعديلات، إذ ستتيح الشركة الأمريكية لأصحاب الصفحات إنشاء بث مباشر مدفوع، أي يجب على المشاهد دفع المقابل الذي يحدده صاحب البث حتى يتمكن من رؤيته.

وتهدف فيسبوك من هذه الميزة مساعدة أصحاب المواهب والمدربين على عرض مواهبهم والحصول على مقابل مادي.

وألحقت فيسبوك بالميزة زرا جديدا أطلقت عليه اسم زر التبرع، يتيح لصاحب الصفحة التبرع بالأموال التي يجمعها عبر خدمة البث المباشر المدفوع للجمعيات الخيرية.

ومن الميزات الجديدة التي حصلت عليها خدمة البث المباشر إمكانية تحويل البث من فيديو إلى صوت فقط، من أجل توفير استهلاك البطارية والبيانات، ومن أجل إيضاح الصوت في حال كانت جودة الإنترنت لديهم منخفضة

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