تطبيقات رمضان اليومية – ثلاثة تطبيقات مميزة بنكهة رمضانية جميلة جدا!

في شهر رمضان الكريم سنطرح لكم تطبيقات مميزة بشكل يومي قدر الإمكان حيث سنختار ثلاثة تطبيقات أو ألعاب مميزة تستحق التجربة. التطبيقات التي سنعرضها سوف تكون مجانية أو مجانية لوقت محدود لذا لن تكلفك شيئاً.

تطبيق الآذان – الصلاة في مواعيدها

تطبيق آذان برو هو واحد من التطبيقات الإسلامية المهمة التي سوف تساعدك على أداء الصلاة في مواعيدها وخاصة في هذه الأيام حيث المساجد مقفولة بسبب فيرس كورونا. التطبيق سوف يعرض لك مواعيد الصلاة بدقة حسب الموقع الجغرافي لك وينبهك بها بصوت آذان جميل كما تستطيع تحديد المؤذن المفضل لك من داخل التطبيق.

يتيح التطبيق أيضاً مميزات أخرى مثل المسبحة، وعرض اتجاه القبلة، والخلفيات الإسلامية، كما يدعم إضافة تطبيق مصغر “ويدجت في الشاشة الرئيسية”. التطبيق كذلك يدعم الوضع الليلي.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق فودس – متابعة الرجيم والسعرات

للصيام فوائد صحية للجسم كما يساعد في الحصول على وزن مثالي عبر حرق الدهون. ولكي تحافظ على هذه الفوائد عليك متابعة الأطعمة والوجبات التي تتناولها والسعرات الحرارية التي تدخل جسمك حيث يحتوي على العديد من الأكلات والأطعمة العربية وسعراتها الحرارية كما تستطيع إضافة الأكلات الخاصة بك.

أيضاً يحتوي على حاسبة للسعرات الحرارية المناسبة لجسمك، وحساب مؤشر كتلة الجسم لمعرف إن كان وزنك مثالياً أو لا. لا يتطلب التطبيق بالضرورة معرفة سابقة بالنظم الغذائية ويحتوي على إرشادات أساسية ومقالات توعوية خاصة بالتغذية الصحية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Habit لبناء عادات جيدة في رمضان

شهر رمضان هو فرصة مناسبة لإحداث تغيير في روتينك اليومي بإضافة عادات جيدة. هذا التطبيق يساعدك في إضافة العادات التي تود المحافظة عليها ويذكرك بها ويتتبع التزامك بها لتصبح أساسية في يومك. واجهة التطبيق بسيطة ويحتوي أيضاً على ويدجت لإضافته للشاشة الرئيسية. وبالطبع يمكن استخدامه على مدار السنة.

السعر : تحميل مجاني