أصالة نصري تثير الجدل بتصريح مفاجئ عن طليقها

فاجأت الفنانة السورية أصالة نصري عشاقها بتصريح صادم أظهر ندمها على طلاقها من المخرج طارق العريان.

وعبرت أصالة عن افتقادها لطليقها، وأبدت ندمها على عدد من ردود الأفعال التي قامت بها، والتي كانت سببا في اشتعال المشاكل بينهما.

وألمحت الفنانة السورية لإمكانية اجتماعها مع طارق العريان على مائدة إفطار واحدة في حال سنحت الظروف بذلك.

وأكدت المغنية المشهورة ارتكابها عددا كبيرا من الأخطاء في نهاية العام الماضي وبداية العام الجديد، وقيامها بعدد كبير من التصرفات التي ندمت عليها لاحقا.

وأبدت أصالة نصري رغبتها بأن تجد طريقة للاعتذار عن هذه الأخطاء في إشارة وُصِفت بالواضحة لرغبتها بالعودة لزوجها السابق.

يذكر أن المغنية أصالة نصري والمخرج طارق العريان أعلنا انفصالهما في شهر يناير الماضي بعد زواج استمر لسنوات طويلة وأثمر إنجاب طفليهما آدم وعلي.

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