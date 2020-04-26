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ألمانيا تشهد أغرب عملية سطو في زمن كورونا

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة كريفيليد الواقعة غرب ألمانيا يوم 22 أبريل الجاري، حادثة سطو غريبة من نوعها، إذ اقتحم رجل وامرأة أحد محلات السوبر ماركات، وأخرجا حقنة ملوثة بفيروس كورونا، وطلبا من الناس عدم الاقتراب منهما كي لا يتم حقنهم بفيروس كورونا، وبالفعل نجح اللصان في سرقة بعض الملابس والمواد الغذائية وفرا من المكان.

وقامت شرطة ولاية شمال الراين وستفاليا بتحديد هوية اللصين من خلال كاميرا المراقبة الموجودة في المحل، وأكدت بأنهما مدمنا مخدرات، وبأن عمر الرجل 37 عاما والمرأة 41 عاما.

وقالت الشرطة الألمانية إنها لم تستطع إلقاء القبض عليهما حتى الآن لعدم وجود عنوان سكن دائم لهما، كما أكدت عدم معرفتها إن كانت الحقنة تحتوي فعلا على فيروس كورونا أم لا.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع لأكثر من 156 ألف إصابة، ولكن الجانب الإيجابي في الأمر شفاء أكثر من 100 ألف شخص، ووفاة أكثر من 5000 شخص ليكون معدل الوفيات في ألمانيا الأقل في العالم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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