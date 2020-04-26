فيفو تكشف عن هاتف متطور بسعر منافس

كشفت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة يدعم شبكات الجيل الخامس أطلقت عليه اسم IQoo Neo3 5G.

ويعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة LCD بحجم 6.57 بوصة، ودقة عرض Full HD، ومعدل تحديث 144 HZ.

وستأتي الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف بدقة 16 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

أما الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، في حين ستتراوح مساحة الذاكرة العشوائية ما بين 6،8،12 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز على بطارية بقوة 4500 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 44 واط، مدخل 3.5 للسماعات، مكبرات صوتية ستريو، منفذ USB-C.

يذكر أن الشركة الصينية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 381 دولارا أمريكيا.

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