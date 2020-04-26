بـ60 دولارا فقط.. هاتف مصري جديد ببطارية قوية

أزاحت شركة Doogee الستار عن هاتف جديد رخيص الثمن مقارنة بمواصفاته أطلقت عليه اسم Doogee X95.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Media Tek MT 6737 بتردد 1.3 غيغا هرتز، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة، ودقة عرض 720 * 1520 بيكسل، ومستوى سطوع 600 شمعة، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 5 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 12 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و2 ميغا بيكسل للكاميرتين الثانية والثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 32 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 2 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4350 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن السريع بقوة 10 واط، منفذ 3.5 للسماعات، واي فاي، وبلوتوث.

يذكر أن شركة Doogee ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق بسعر يصل إلى 60 دولارا أمريكيا فقط.

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