5 خطوات سهلة للحصول على بشرة مشرقة دون مكياج

الحصول على بشرة مشرقة خلال الصوم من دون مستحضرات المكياج، هو ما تبحث عنه الكثيرات، ولا يعتبر هذا مهمة صعبة لأنه يمكن تحقيقها من خلال القيام بـ5 خطوات يومية سهلة.

1 التنظيف

يعتبر تنظيف البشرة بالغسول المناسب خطوة أساسية تساهم في إعادة النضارة إليها. فهذا ينقّي مساماتها من الأوساخ والبقايا الضارة ويحد من ظهور البثور والبقع والشوائب عليها. والأفضل فعل هذا يومياً قبل النوم.

2 التقشير

ينصح دائماً بتقشير البشرة بشكل منتظم لأن هذا يساهم في تجديدها من خلال إزالة الخلايا الميتة والإفرازات الدهنية الزائدة مع تنظيفها من العمق. ولهذا يمكن استخدام منتجات التقشير الموثوق بها أو بعض المكونات الطبيعية مثل السكر البني والشوفان والملح ودقيق الأرز.

3 الحماية

يجب دائماً تأمين الحماية للبشرة ليس من تأثير أشعة الشمس فوق البنفسجية فقط، بل من الغبار والدخان وجزيئات الهواء الضارة ومن ضوء الشاشات المختلفة. فهذه العوامل تسبب ظهور الشوائب عليها. ولهذا يجب أن يتم تطبيق منتج حماية بدرجة لا تقل عن 30 SPF.

4 الترطيب

لا يمكن الحصول على بشرة مشرقة من دون ترطيبها عن طريق استخدام الكريمات ليلاً. فهي تمدها بالمغذيات التي تخلصها من تأثير العوامل الضارة وتعمل على ترميمها.

5 النظام الغذائي الصحي

للحفاظ على صحة البشرة من الضروري تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن والمغذيات الأساسية. ويمكن التركيز على الخضار والفواكه الغنية بالماء والألياف والفيتامين C والكولاجين. كذلك من الضروري شرب ما لا يقل عن ليتر ونصف إلى لترين من الماء من أجل تنقية الجلد والحصول على بشرة مشرقة في شهر الصوم من دون الاستعانة بمستحضرات المكياج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية