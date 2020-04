«بيل غيتس» يتوقع ظهور لقاح ضد كورونا بعد أكثر من عام

غيتس خصص مبلغ 250 مليون دولار لمشاريع منع انتشار كورونا في العالم. [أرشيفية/رويترز]

اعتبر الملياردير الأمريكي مؤسس شركة “مايكروسوفت Microsoft” للتكنولوجيا بيل غيتس، أن إطلاق إنتاج اللقاح المحتمل ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، سيكون ممكنا في أفضل حال بعد عام، لكن المدة الفعلية عامان.

وفي حديث لقناة “CNN” اليوم الأحد، قال غيتس: “من الصعب جدا تضييق هذه الحدود الزمنية، وفي حال تطورت الأحدث بشكل مثالي سنصل إلى النطاق الإنتاجي في غضون عام واحد. لكن من الممكن أننا لن نستطيع فعل ذلك، وقد يتطلب تحقيق هذا الأمر سنتين على الأقل”.

وأشار غيتس إلى وجود مئات المشاريع الخاصة بتطوير اللقاح داعيا إلى “اختيار الابتكارات الأكثر موثوقية والعثور على أموال ضرورية لتطويرها وترتيب إنتاجها بشكل متزامن”.

وشدّد غيتس على أنه لا مفر من اختبار اللقاح على 3 مرحل للحصول على ترخيص له، معتبرا أن التقديرات التي تقول إنه يمكن بدء إنتاج المصل غير واقعية.

يُشار إلى أن غيتس وزوجته مليندا سبق وأن خصص مبلغ 250 مليون دولار لمشاريع رامية لمنع انتشار فيروس كورونا في العالم، وتطوير اللقاح في 7 مختبرات مختلفة بموجب مبادرة دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

