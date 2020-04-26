حسين فهمي يتهم محمد رمضان بإهانة جواز السفر المصري

أكد الإعلامي المصري جمال عنايت تلقيه مكالمة من صديقه النجم المصري حسين فهمي أبدى فيها غضبه من الفنان محمد رمضان بسبب مشهد تمزيق جواز السفر في مسلسل البرنس.

واعتبر حسين فهمي تمزيق الجواز بمثابة الإهانة لكل مصر، لأن جواز السفر رمز يفتخر به المغترب.

وأكد النجم المصري بوجود حلول درامية أخرى يمكن استخدامها غير هذه الطريقة المهينة لمصر، بحسب تعبيره.

يذكر أن المشهد الذي تحدث عنه النجم حسين فهمي حدث في الحلقة الأولى من مسلسل البرنس، حيث أقدم محمد رمضان، الذي يلعب دور شاب يعمل في ورشة ويسعى للسفر لدول الخليج، على تمزيق جواز سفره الخاص بعدما منعه والده من السفر.

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