منوعات

حسين فهمي يتهم محمد رمضان بإهانة جواز السفر المصري

تم النشر منذُ 16 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الإعلامي المصري جمال عنايت تلقيه مكالمة من صديقه النجم المصري حسين فهمي أبدى فيها غضبه من الفنان محمد رمضان بسبب مشهد تمزيق جواز السفر في مسلسل البرنس.

واعتبر حسين فهمي تمزيق الجواز بمثابة الإهانة لكل مصر، لأن جواز السفر رمز يفتخر به المغترب.

وأكد النجم المصري بوجود حلول درامية أخرى يمكن استخدامها غير هذه الطريقة المهينة لمصر، بحسب تعبيره.

يذكر أن المشهد الذي تحدث عنه النجم حسين فهمي حدث في الحلقة الأولى من مسلسل البرنس، حيث أقدم محمد رمضان، الذي يلعب دور شاب يعمل في ورشة ويسعى للسفر لدول الخليج، على تمزيق جواز سفره الخاص بعدما منعه والده من السفر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك