“كمامة الثعبان” تثير جدلا في أمريكا.. إليك قصتها

أثارت كمامة الثعبان التي أطلقتها شركة All American Gator المصنوعة من الثعبان البورمي جدلا كبيرا في أمريكا.

وقال مدير الشركة الواقعة في فلوريدا إن الناس سيضطرون لارتداء الكمامات لفترات طويلة، لذلك فإنه يُقدّم لهم كمامات تساعدهم على الظهور بشكل أنيق حتى خلال فترة انتشار الفيروس.

وأكد الخبراء أن فعالية الكمامات المصنوعة من جلد الثعبان أقل من فعالية الكمامات العادية، وبأنها لا تقي من المرض.

وردّ مدير الشركة بريان وود على مزاعم الخبراء، وقال إنه سيقوم باستخدام القماش في الأقنعة الجلدية التي يصنعها لتوفير حماية أكبر.

وأكد المدير أن بعض الأقنعة التي أنتجتها شركته تأتي مع نظام ترشيح الذي يمنع الجسيمات الصغيرة جدا المحمولة من الدخول إلى الجسم.

يذكر أن كمامة الثعبان بيعت بأسعار مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار الكمامات العادية.

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