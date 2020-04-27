المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراته يتسلم جهاز PCR للكشف عن فيروس كورونا

استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراته، الأحد، جهاز تحليل للكشف عن فيروس كورونا PCR وفقاً للخطة الموضوعة لتجهيز مختبر متكامل بالفرع.

وقال رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة فوزي أونيس، إن الوزارة ستطلق برنامجاً تدريبياً للكوادر الطبية، للرفع من قدرات الكادر الطبي العامل بالمختبر، لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار أكد، الأحد، أن غرف العزل المخصصة لاستقبال الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا جاهزة بنسبة 85% بأدق الإمكانيات.

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