“تقرير صادم”.. كورونا يعيش في العين لعدة أسابيع

أشار تقرير طبي نشره باحثون إيطاليون تابعون للمعهد الوطني الإيطالي للأمراض المعدية إمكانية بقاء فيروس كورونا في أعين المصابين لعدة أسابيع قبل أن تظهر الأعراض عليهم.

وقال الباحثون إن الفيروس بقي في عيني سيدة إيطالية لمدة 21 يوما قبل أن تظهر عليها علامات الإصابة بالمرض.

وأضاف العلماء أن جميع المصابين بفيروس كورونا عانوا من احمرار في العينين، وهذا ما دفعهم لجعل احمرار العينين علامة من علامات الإصابة بالوباء القاتل.

وقال الباحثون إنهم لم يكونوا يعتمدون هذه العلامة سابقا، وبأن احمرار العينين ينجم عن بكتريا وفيروسات تصيب الجهاز التنفسي في العادة.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالتركيز على احمرار العينين أيضا بعدما أكدت ممرضة في مركز الرعاية كيركلاند بأن جميع المصابين بفيروس كورونا عانوا من احمرار في العين قبل ظهور باقي الأعراض.

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