ايفون SE الجديد 2020 قريبا في الأسواق العربية – أداء و عمر البطارية!

هاتف ايفون SE الجديد رخيص الثمن إصدار 2020 سوف يتم إطلاقه في الأسواق العربية خلال الفترة القادمة وهناك فئة كبيرة تنوي الإقدام على شرائه. وفي هذا سوف نسلط الضوء على جانب مهم في الهاتف وهو أداء و عمر البطارية.

بطارية ايفون SE الجديد

بطارية ايفون SE الجديد بسعة 1820 ملي أمبير تماماً مثل ايفون 8. وفقاً للأرقام الرسمية الصادرة عن ابل فإن هذه البطارية يمكنها الصمود حتى 13 ساعة عند مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو أوڤلاين.

عند مشاهدة الفيديو مباشرة عبر الإنترنت على اليوتيوب أو خدمات البث مثل نتفلكس فإن استهلاك البطارية يزيد بنسبة 40% وسوف تعطيك البطارية 8 ساعات فقط من المشاهدة المتواصلة.

هذه الأرقام أيضاً هي ذاتها المتعلقة بأداء بطارية ايفون 8 وبالرغم أن الهاتف يحتوي على معالج ابل A13 الموجود كذلك في هواتف ايفون 11 إلا أن أداء البطارية أقل بسبب صغر حجم ايفون SE.

بعيداً عن الأرقام الرسمية الصادرة عن ابل، قام موقع Anandtech باختبار أداء بطارية ايفون SE الجديد عبر سكريبت يحاكي تصفح الإنترنت بشكل متواصل عبر الوايفاي.

استطاعت بطارية ايفون SE إصدار 2020 الصمود إلى ما يزيد عن 10 ساعات متواصلة وهي أيضاً نفس نتيجة هاتف ايفون 8 وأقل من سلسلة هواتف ايفون 11 التي صمدت حتى 13 – 15 ساعة في هذا الاختبار.

بشكل عام يمكن لبطارية ايفون SE الجديد أن تدوم حتى يوم كامل من الاستخدام المتوسط، لكن إن كنت من أصحاب الاستخدام الكثيف فقد تحتاج إلى شحن البطارية مرة أخرى خلال اليوم.

هاتف ايفون SE الجديد يبدأ سعره من 400 دولار أمريكي للنسخة الأساسية ذات سعة 64 جيجابايت، و 500 دولار أمريكي للنسخة الأكبر ذات سعة 128 جيجابايت.

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