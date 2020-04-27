تابلت Redmi Pad 5G قد يأتي مع شاشة 90Hz وشحن 30 وات!

مرّ أكثر من سنتين منذ أطلقت شاومي آخر جهاز تابلت من تصنيعها، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فنحن لم نرى أي جهاز تابلت تحت علامة ريدمي التجارية! وهذا كله على وشك أن يتغير، هذا حيث ستعلن شاومي عن جهاز تابلت Redmi Pad 5G الداعم لشبكات الجيل الخامس في وقت قريب، واليوم نشارككم تسريباته.

مواصفات تابلت Redmi Pad 5G فوق المتوسط

يأتي جهاز Redmi Pad 5G مع معالج سنابدراجون 765G والذي يُعد واحد من أكثر معالجات الجيل الخامس انتشارًا في الوقت الحالي وعليه فهذا التابلت سيكون داعم لشبكات الجيل الخامس بالطبع وهو ما يجعله واحد من اللوحيات القليلة جدًا التي تدعم هذه الميزة والوحيد تقريبًا في فئته السعرية.

سيأتي الجهاز مع شاشة بتردد 90Hz وهذه الميزة أيضًا نادرة في أجهزة التابلة، وكمالةً للندرة التي يقع فيها هذا اللوحي فهو يقدم أيضًا مستشعر كاميرا رئيسي بدقة 48 ميجابيكسل من سوني، وبهذا يقدم هذا التابلت أعلى دقة للكاميرا في أي تابلت حتى الآن!

الجهاز سيدعم الشحن السريع بقدرة 30 واتّ لكن لا توجد أي معلومات حتى الآن عن سعة البطارية أو حجم الشاشة، لكن يمكننا أن نتوقع بطارية أكبر من 6,000mAh وشاشة أكبر من 8 بوصة! إضافة إلى ذلك فهذا التابلت المميز سيقدم سماعة ستيريو رباعية إلى جانب أنه سيأتي في فئة سعرية أقل من 300 دولار أمريكي، وهي أمور تجعله جهاز جذّاب جدًا.