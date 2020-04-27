مكافحة الأمراض يطلق حملة توعوية بعنوان “كلنا واحد ضد كورونا”

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعوية بعنوان

“كلنا واحد ضد كورونا” بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح المركز، على صفحته الرسمية الأحد، أن الحملة شملت

تركيب 100 لوحة طرقية في كافة المدن الليبية، وتقديم التوعية للوقاية من الوباء من

خلال مطبوعات وزعت على المحال التجارية والأسواق والمخابز ومحطات الوقود في جميع

المدن.

وبين المركز أن الحملة تتضمن إنتاج عدد من الأعمال

التوعوية المرئية والمسموعة قدمت لبعض القنوات الإعلامية وإعطاء دورات علمية

للفئات التي تعمل بشكل مباشر مع الوباء وتعليميهم كيفية التعامل معهم من حيث

الوقاية.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أهّل أكثر من

30 طبيبا لكيفية تعاملهم مع المصابين بوباء كورونا، ونشر نصائح وإرشادات يومية على

صفحته لمجابهة الوباء.

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