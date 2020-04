تشكيل عصابي تورطوا بسرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح [انترنت]

أعلن حساب “سناب الداخلية” عبر تطبيق “سناب شات” في المملكة العربية السعودية عن ضبط تشكيل عصابي في العاصمة الرياض، عمد إلى سرقة المركبات من أصحابها بالقوة وتحت تهديد السلاح.

ونشر “سناب الداخلية” بعضا من وقائع السرقة التي نفذتها العصابة، إذ يروع أفراد العصابة أصحاب السيارات لسرقتها، فيما ظهر أحدهم في واقعة وهو يحمل سلاحا ويوجهه إلى أحد الأشخاص.

وأوضحت “الداخلية” عبر التطبيق أن “شرطة منطقة الرياض تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من 4 سعوديين ومقيم يمني الجنسية، وذلك بعد أن تورطوا بسرقة 16 مركبة بالقوة وتحت تهديد السلاح، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

The post ضبط عصابة تسرق السيارت بتهديد السلاح appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا