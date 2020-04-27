إطلاق هاتف Mi 10 Youth Edition مع سنابدراجون 765G وكاميرا بتقريب 50X

اليوم وبعد سيل من التسريبات أطلقت شاومي أخيرًا هاتف Mi 10 Youth Edition ليكون أحدث أعضاء عائلة Mi 10، والهاتف الجديد هو هاتف متوسط مع مواصفات داخلية متناسقة وتصميم مميز، كذلك فهذا الهاتف يختلف عن هاتف مي 10 لايت والذي تم إطلاقه في بعض البلدان لكن بفوارق بسيطة.. وفي هذا المقال نتعرف على مواصفاته.

مواصفات هاتف Mi 10 Youth Edition من شاومي

يأتي الهاتف الجديد مع دعم شبكات الجيل الخامس وذلك بفضل معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسطة، كذلك فالهاتف يأتي مع جسم من الزجاج وشاشة من نوع أموليد! وهو ما يجعلك تأخذه على محمل الجد. شاشة هاتف Mi 10 Youth Edition تأتي بقياس 6.57 بوصة وبدقة FHD+ وهي التي تضم الكاميرا الأمامية على شكل نوتش وليس ثقب داخل الشاشة.

الهاتف يضم مستشعر بصمة مدمج في الشاشة بينما يدعم أيضًا HDR10+ لكنه لا يدعم تردد أعلى من 60Hz للأسف، كما أسلفنا الذكر فالهاتف يأتي مع معالج SD765 ويدعم شبكات الجيل الخامس، إضافة إلى ذلك فهو يأتي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 265 جيجابايت من الذاكرة التخزينية لكنهم من أنواع LPDDR4X و UFS 2.1 وهو أمر طبيعي نظرًا لأنه هاتف متوسط.

يأتي الهاتف مع أندرويد 10 وواجهة MIUI 11، والهاتف سيتم إطلاقه بالتزامن مع إطلاق واجهة MIUI 12 لهذا ونحن نتوقع لهذا الهاتف أن يحصل على التحديث الجديد بسرعة كبيرة وكذلك هو الحال بالنسبة لباقي هواتف مي 10.

الكاميرا الرئيسية هنا بدقة 48 ميجابيكسل بينما تأتي إلى جانبها كاميرا واسعة وكاميرا ماكرو، لكن أهم ما يميز هذا الهاتف حقًا هي كاميرا Periscope والتي تدعم التقريب حتى 50x وهي التي رأيناها في هواتف مثل P30 برو وجالكسي S20 ألترا، وبجانب هذا التقريب الضخم فهذه الكاميرا ستكون قادرة على التقريب البصري حتى 5x والتقريب المختلط حتى 10x! أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 16 ميجابيكسل.

سيأتي الهاتف الجديد مع بطارية بسعة 4,160mAh وشحن سريع بقدرة 20 وات، كما سيبدأ سعره عند 325 دولار أمريكي وسيصل إلى 400 دولار أمريكي حسب الذواكر الداخلية، وهذا بالنسبة للتسعير الصيني بالطبع، هذا كما سيتوفر بالألوان الأزرق، الزهري، البرتقالي والأخضر.