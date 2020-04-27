رسميًا – شاومي تعلن عن واجهة MIUI 12 وإليك كافة المميزات الجديدة فيها

اليوم وخلال أحد فعالياتها أعلنت شاومي أخيرًا وبشكل رسمي عن واجهة MIUI 12 والتي كانت محلًا لكثير من التسريبات في الأسابيع السابقة! والواجهة الجديدة تركز بشكل أساسي على التصميم المميز والمتناسق، زيادة الأمان والخصوصية وكذلك خواص الصحة والرياضة والوضع المظلم الجديد، وفي هذا المقال سنشارككم اليوم كافة المعلومات المتاحة عن الواجهة الجديدة.

تغييرات التصميم في واجهة MIUI 12

شاومي كانت تعمل طوال الفترة السابقة على إعادة تصميم واجهتها بشكل مرضي حتى تبتعد عن النمطية من ناحية وتقدم عامل جذب لمستخدمين جدد من ناحية أخرى! وواحدة من الأمور المميزة في الواجهة الجديدة هي “الحالة والبيانات المرئية” وهي جزئية في الإعدادات يمكنك من خلالها أن تطلع على كم كبير من البيانات لكن بطريقة منظمة وموضحة:

إضافة إلى ذلك فقد أضافت شاومي حركات وأنيميشن جديدة في واجهة MIUI 12 والأنيميشن الجديد سيساهم من ناحية أخرى في حل مشاكل تقطع الصورة عند فتح المجلدات لو كانت موجودة لديك كما سيقوم النظام بعمل Blur على الخلفية عند استخدام الأنيميشن الجديد، وهو ميزة شكلية لا أكثر:

ميزة Dark Mode 2.0 في واجهة MIUI 12

الإصدار الجديد من واجهة التشغيل سيضم أيضًا إصدارًا جديدًا من الوضع المظلم وهو Dark Mode 2.0، وهذا الوضع سيضم تحسينات ضخمة على الأداء مقارنة مع الوضع المظلم الموجود حاليًا في MIUI 11، هذا حيث سيعمل على تغيير الخطوط وتشبع النصوص بشكل أوتوماتيكي كما أنه سيعمل على زيادة غمقان الخلفية Wallpaper Dimming إلى جانب أن الوضع الليلي سيعمل بطريقة System-Wide، أي بمجرد تشغيله سيتم تفعيله في كافة أنحاء النظام بما في ذلك التطبيقات.

ميزة Global Free Window لإنشاء شاشات عائمة

النظام الجديد يضم ميزة رائعة أخرى وهي Global Free Windows، هذه الميزة ستون مثالية على الشاشات الكبيرة ومن خلالها يمكنك تحويل أي شاشة أمامك -وخاصةً شاشات عرض الفيديو- إلى شاشة عائمة داخل النظام كما يمكنك تحريكها ووضعها في المكان الذي يناسبك حتى تستطيع أن تعمل على أكثر من شيء واحد في نفس الوقت.

تطبيق Mi Health كجزء أساسي في الواجهة

تطبيق Mi Health كان قد ظهر للمرة الأولى سابقًا في الإصدارات التجريبية من واجهة MIUI لكنه الآن قد أتى بشكل رسمي مع الواجهة الجديدة، وهو ما يعني أنه وبمحرد حصولك على التحديث الجديد فأنت بهذا ستحصل على تطبيق Mi Health الجديد أيضًا، وهذا التطبيق سيتيح لك تتبع خطواتك، نومك، تمريناتك وكذلك السعرات الحرارية وكل هذه الأمور مباشرة من خلاله مع سهولة وترتيب كبيرين.

تحسين الخصوصية في واجهة MIUI 12

شاومي قامت بأداء مبهر فيما يخص تحسين الخصوصية في واجهة MIUI 12 الجديدة! وهذا حيث أنها قامت بإضافة نظام ثلاثي للحماية والخصوصية وهو الذي يتكون من ثلاث مراحل، أول مرحلة سمّتها شاومي Flare، وهنا سيعمل الهاتف على تتبع كافة التطبيقات الموجودة على الهاتف ودراسة طريقة عملها حتى يتعرف على أي تطبيق تجسسي أو تطبيق ضار.

ثاني خطوة وهي Barbed Wire وهي الخطوة المتعلقة بإعطاء الصلاحيات للتطبيقات، وهنا سيقوم نظام Barbed Wire باختيار التطبيقات التي يعطيها صلاحيات حساسة، أما الطبقة الأخيرة من نظام الحماية فهي Mask System ومن خلالها يمكنك إنشاء ومشاركة IDs افتراضية مع التطبيقات مثملا رأينا في iOS 13 وذلك لمضاعفة الأمان والخصوصية.

تحسين الإيماءات والإعدادات السريعة في MIUI 12

أخيرًا، واجهة MIUI 12 ستبدأ ايضًا في دعم إيماءات سريعة وذات تصميم مميز والأهم من ذلك أنها ذات أداء مرتفع ولا تسبب ثقل على الجهاز، هذا إلى جانب تحسين تصميم منطقة الإعدادات السريعة:

إذن، ما هي أكثر المميزات التي جذبت انتباهك؟ شاركنا في التعليقات! هذا مع العلم أننا نشارككم في مقال لاحق قائمة بالهواتف المؤهلة لاستلام التحديث الجديد بشكل رسمي.