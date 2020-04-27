شاومي تعلن رسميًا عن مواعيد وصول تحديث MIUI 12 لهواتفها

اليوم وخلال الحدث الذي أقامته أعلنت شاومي عن واجهة MIUI 12 وهي التي تضم مميزات عديدة منها Dark Mode 2.0 وتحسينات واضحة في التصميم وواجهة الاستخدام وإضافات عديدة للأمان والخصوصية وكذلك تطبيق Mi Fitness، وإضافة إلى ذلك فقد كشفت الشركة عن هاتف Mi 10 Youth Edition جنبًا إلى جنب مع توضيحها لموعد وصول التحديث الجديد لهواتفها! وهو ما نشاركه معكم اليوم.
موعد وصول تحديث MIUI 12 لهواتف شاومي
إضافة إلى كل ما سبق فشاومي قد بدأت أيضًا في قبول الطلبات للإنضمام للبيتا المغلقة وذلك لتجربة النظام قبل إصداره، لكننا لا ننصح بذلك لأنك ستتعرض لكم كبير من الاخطاء والمشاكل البرمجية التي لا داعي لها، كذلك نشارككم الآن كافة الهواتف التي أكدت شاومي أنها ستحصل على التحديث:
الدفعة الأولى
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Youth Edition
- Mi 9 Pro 5G
- Mi 9
- Redmi K30 Pro/ K30 Pro Zoom
- Redmi K30 5G/ 4G
- Redmi K20 Pro/ K20 Pro Premium Edition
- Redmi K20
الدفعة الثانية
- Mi Mix 3
- Mi Mix 2S
- Mi CC9 Pro
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi9 SE
- Mi 8 Transparent Edition
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 7 Pro
- Redmi Note 7
الدفعة الثالثة
- Mi CC9e
- Mi Note 3
- Mi Max 3
- Mi 8 Youth Edition
- Mi 8 SE
- Mi Mix 2
- Mi 6X
- Redmi Note 8
- Redmi 8
- Redmi 8A
- Redmi 7
- Redmi 7A
- Redmi 6 Pro
- Redmi 6
- Redmi 6A
- Redmi Note 5
- Redmi S2
يُذكر أن النسخة النهائية من النظام ستبدأ في الوصول في نهايات شهر يونيو، هذا من ناحية، من ناحية فهناك بعض الهواتف التي سيتم إضافته للقائمة السابقة عند التوفر العالمي كما ذكرت شاومي.
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