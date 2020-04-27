شاومي تعلن رسميًا عن مواعيد وصول تحديث MIUI 12 لهواتفها

اليوم وخلال الحدث الذي أقامته أعلنت شاومي عن واجهة MIUI 12 وهي التي تضم مميزات عديدة منها Dark Mode 2.0 وتحسينات واضحة في التصميم وواجهة الاستخدام وإضافات عديدة للأمان والخصوصية وكذلك تطبيق Mi Fitness، وإضافة إلى ذلك فقد كشفت الشركة عن هاتف Mi 10 Youth Edition جنبًا إلى جنب مع توضيحها لموعد وصول التحديث الجديد لهواتفها! وهو ما نشاركه معكم اليوم.

موعد وصول تحديث MIUI 12 لهواتف شاومي

إضافة إلى كل ما سبق فشاومي قد بدأت أيضًا في قبول الطلبات للإنضمام للبيتا المغلقة وذلك لتجربة النظام قبل إصداره، لكننا لا ننصح بذلك لأنك ستتعرض لكم كبير من الاخطاء والمشاكل البرمجية التي لا داعي لها، كذلك نشارككم الآن كافة الهواتف التي أكدت شاومي أنها ستحصل على التحديث:

الدفعة الأولى

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Youth Edition

Mi 9 Pro 5G

Mi 9

Redmi K30 Pro/ K30 Pro Zoom

Redmi K30 5G/ 4G

Redmi K20 Pro/ K20 Pro Premium Edition

Redmi K20

الدفعة الثانية



Mi Mix 3

Mi Mix 2S

Mi CC9 Pro

Mi CC9 Meitu Edition

Mi9 SE

Mi 8 Transparent Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

الدفعة الثالثة

Mi CC9e

Mi Note 3

Mi Max 3

Mi 8 Youth Edition

Mi 8 SE

Mi Mix 2

Mi 6X

Redmi Note 8

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi 6 Pro

Redmi 6

Redmi 6A

Redmi Note 5

Redmi S2

يُذكر أن النسخة النهائية من النظام ستبدأ في الوصول في نهايات شهر يونيو، هذا من ناحية، من ناحية فهناك بعض الهواتف التي سيتم إضافته للقائمة السابقة عند التوفر العالمي كما ذكرت شاومي.