تطبيقات رمضان اليومية للأندرويد – مجموعة من التطبيقات والألعاب المفيدة والمسلية!

مقالنا الأسبوعي المفضّل لمشاركتكم أفضل تطبيقات والعاب اندرويد المجانية أو تلك المتاحة لفترة محدودة أصبح يومي! وهو خبر رائع بالنسبة لنا ولكم، لان هذا المقال نستمتع به ونشارككم من خلاله التطبيقات الجديدة وكذلك التطبيقات الأساسية التي قد تغفلون عنها! وكل هذا بنكهة رمضانية مميزة.

تطبيق Learn Spanish – تعلم لغة جديدة في وقت فراغك

هذا التطبيق المميز هو من التطبيقات المدفوعة -غالية السعر- المتوفرة على متجر بلاي والتي تتمتع بتقييمات مرتفعة جدًا، ومن خلاله يمكنك أن تبدأ في تعلم أساسيات اللغة الإسبانية في أوقات فراغك عن طريق دروس تفاعلية، بسيطة ومفيدة حقًا، وهذا التطبيق متاح الآن مجانًا لفترة محدودة وهي فرصة عليكم باغتنامها! فشهر رمضان هو نطاق زمني محدد يمكنك أن تنظم من خلاله عملية بناء أي عادة جديدة أو اكتساب مهارة جديدة!

السعر : مجّاني لفترة محدودة

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تطبيق أخضر – ملخصات كتب احترافية بطريقة مسلية

مشروع أخضر هو من المشاريع العربية الرائعة! فقناة أخضر على اليوتيوب تقوم بعمل ملخصات احترافية للكتب ومن خلال تلك الملاحظات يمكنك في ربع ساعة أن تطلع على كافة الأفكار الأساسية لأي كتاب تحتاج قرائته لساعات طويلة! كذلك فالملخصات تكون إما صوتية، نصية أو على هيئة فيديوهات وهي ما ستناسبك أيًا كان كم وقت الفراغ الموجود لديك.

السعر : مجّاني

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تطبيق CCleaer – لعله منظف الهاتف الوحيد الذي يعمل فعلًا!

تطبيق CCleaner الشهير موجود أيضًا على أندرويد وليس فقط الكمبيوتر! وهذا التطبيق قد تم تحميله أكثر من 50 مليون مرة مع تقييمات تقترب من الخمس نجوم، وما يعطي لهذا التطبيق أهميته تلك هو أنه واحد من التطبيقات القليلة -أو الوحيد- الذي ينظف الملفات الغير هامة بشكل فعلي حيث يقوم بعمل مسح للبيانات المؤقتة Cache لكل تطبيق على حدة، وهو ما يجعلك قادر على أن تفرّغ لنفسك مساحة ضخمة في كل مرة تستخدم فيها التطبيق!

السعر : مجّاني

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لعبة Dadish – لعبة اندرويد مثالية للقضاء على الملل

لعبة Dadish هي لعبة بلاتفورمر مشابهة لألعاب عريقة على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الألعاب مثل Super Meat Boy وغيرها، وهذه اللعبة عبارة عن لعبة ثنائية الأبعاد -مثل سوبر ماريو القديمة- ومن خلالها تقطع المسافات لكي تبحث عن أولادك المفقودين حتى تجدهم وتنقذهم، وهي لعبة مثالية للقضاء على ملل أوقات الصيام هذا بعدما تنتهي من عباداتك بالطبع 🙂

السعر : مجّانية