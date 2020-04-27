تطبيق أرقام الهاتف يتيح لك نسخ الأسماء وإدارة جهات الاتصال على الايفون!

تطبيق أرقام الهاتف Phone Numbers يتيح لك الكثير من الخيارات فيما يخص الأسماء المسجلة على الايفون “جهات الاتصال” مثل إمكانية نسخها وإرسال نسخة احتياطية للبريد الإلكتروني وكذلك جدولة المكالمات والرسائل النصية وتذكيرك بمواعيد إجرائها وغير من المميزات الهامة.

مميزات تطبيق أرقام الهاتف:

نسخ أحتياطي للأسماء إلى بريدك الإلكتروني دون الحاجة لإستخدام الكمبيوتر ويمكنك أن تجعل التطبيق يقوم بتذكيرك من أجل نسخ الأسماء أسبوعياً أو شهرياً.

عند رغبتك في الاتصال بشخص في وقت وتاريخ محدد كل ماعليك هو تحديد الأسم وإختيار الوقت والتاريخ وسيقوم التطبيق بتذكيرك بالإتصال بهذا الرقم في الوقت المحدد وبالضغط على إشعار التذكير سيقوم التطبيق بالاتصال به.

يمكنك كتابة رسالة نصية وتحديد وقت وتاريخ ورقم هاتف ليقوم التطبيق بتذكيرك بإرسال هذه الرسالة له في الوقت المحدد بضغطة زر

قسم خاص لمفاتيح الاتصال الدولية

الملاءمة:

الحجم: 25 ميجابيكسل

يتطلب iOS 10.0 أو أحدث.

متوافق مع هواتف الايفون فقط.

التطبيق متاح للتحميل والتجربة مجاناً ويمكن شراء النسخة الكاملة منه إذا أردت.

التحميل لهواتف الايفون:

السعر : تحميل مجاني