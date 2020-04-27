تويتر تختبر ميزة جديدة.. وتحدّد نطاق المرحلة التجريبية

بدأت منصة تويتر بإجراء اختبارات لميزة جديدة تتعلق بالتغريدات المنشورة، وتقوم الميزة الجديدة بإظهار عداد يُبيّن أوقات إعادة التغريدة بجوار العدّاد المخصص لأرقام الإعجابات.

وأكدت الشركة على أهمية هذه الميزة بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون التغريدات المقتبسة للرد على تغريدة معينة.

وقال أحد المسؤولين في تويتر بأن الميزة الجديدة ستظهر حاليا لبعض مستخدمي نظام “أي أو إس”، وطلب من الأشخاص الذين ظهرت لديهم إبداء رأيهم فيها.

الجدير بالذكر أن شركة تويتر عمدت خلال الفترة الماضية لإطلاق مجموعة كبيرة من الميزات التي تسعى من خلالها لجذب الزوار للمنصة ولزيادة عدد مستخدمي تويتر، ومن أبرز تلك الميزات ميزة كتابة تغريدة مؤقتة تختفي بعد فترة محددة.

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