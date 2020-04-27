حاربي جفاف اليدين الذي تسببه المعقّمات بهذه الخطوات

فرض وباء كورونا مهاما جديدة على عاداتنا اليومية تبعد عنا خطر الإصابة بالفيروس المستجد وأهمها الغسيل المستمر لليدين واستعمال المواد المعقمة ومواد التنظيف القاسية على يديك.

وتعتبر اليدان من أبرز أعضاء الجسم فالعناية بهما يجب ألّا تقل عن العناية ببشرة الوجه لأن اليدين تعتبران مؤشراً مهماً على مدى اهتمام المرأة بنفسها .

وكي لا تنسي الاهتمام بجمال يديك إليك خمس خطوات بسيطة تستعيدين من خلالها النضارة والنعومة لهذا الجزء الأساسي من جسمك:

1- اغسلي يديك بالماء الفاتر والصابون

مع حاجتنا المتكررة لغسل اليدين للوقاية من كورونا استعملي الماء الفاتر وتجنبي الماء الساخن الذي يسبب الجفاف لبشرتك وابتعدي عن الصابون القاسي على الجلد ومن الأفضل اختيار الماركات الغنية بالزيوت والمواد الطبيعية .لا تنسي أن تضعي كريماً مرطباً لاستعادة نعومة يديك.

2- ضعي القفازات الواقية لحماية بشرتك

استعملي القفازات المطاطية أو الطبية لتجنب الاحتكاك المباشر بالمواد الكيميائية الموجودة بشكل كبير في مواد التعقيم والتنظيف ولمنع تراكم الأوساخ والغبار على سطح الجلد.

3- قومي بتقشير يديك مرتين في الأسبوع

للتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطح الجلد و لتحفيز الدورة الدموية اختاري المقشرات التي تحتوي على الزيوت الطبيعية للحصول على أفضل النتائج.

كما يمكنك تحضير ماسك لتقشير اليدين بنفسك اخلطي نصف ملعقة كبيرة من السكر مع بضع قطرات من عصير الليمون وضعيها على يديك، و افركيهما بحركة دائرية لمدة ثلاث دقائق، اتركيها لمدة عشرين دقيقة ، ثم اغسليها بالماء الفاتر و استعملي المرطب المناسب لك.

4- استخدمي واقي الشمس للحماية

تماماً كما تفعلين لحماية وجهك من أشعة الشمس احرصي على استعمال واقي الشمس لبشرة يديك لوقايتهما من التشققات و البقع وعلامات الشيخوخة.

5- رطبي بشرة يديك قبل النوم

بعد يوم طويل من العمل المنزلي لا تنسي أن تدهني يديك بكريم مرطب غني بزيت اللوز أو الفازلين او الالوفيرا وارتدي قفازات قطنية عند النوم لليال عدة إلى أن تلاحظي نعومة مطلقة ونضارة لافتة ستحصلين عليها بعد أن تلتزمي بتطبيق هذه الخطوات الجمالية البسيطة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية