سيدات المال.. إليك أغنى 10 نساء في العالم

ضمت قائمة مجلة فوربس لأغنياء العالم لهذا العام 234 إمرأة، مقارنة بـ 244 في العام الماضي، وتبلغ قيمة ثروتهم كاملة 924.4 مليار دولار أمريكي، أكثر بـ 29.4 مليار من العام الماضي.

وتصدرت القائمة لهذا العام، الأمريكي أليس والتون، وهي وريثة لسام والتون مؤسس متاجر Walmart الشهيرة، وتفوقت هذا العام على فرانسواز مايرز، إذ ارتفعت ثروة والتون بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، وتبلغ هذه الثروة 54.4 مليار دولار أمريكي بزيادة 10 مليارات عن العام الماضي.

وفي المركز الثاني : جاءت الفرنسية فرانسواز بيتنكورت، حفيدة مؤسس شركة “L’Oréal” لمستحضرات التجميل، وقد انخفضت ثروتها عن العام الماضي بنسبة 12% بسبب فيروس كورونا، وتبلغ ثروتها الآن 48.9 مليار دولار.

وثالثًا: حلت الأمريكية جوليا كوتش، وتبلغ ثروتها الآن 38.2 مليار دولار، وانضمت لهذه القائمة أواخر 2019 بعدما ورثت هي وأطفالها حصة زوجها البالغة 42 مليار دولار في شركة صناعات كوتش، وكانت تعمل في السابق مساعدة لمصمم الأزياء الشهير أدولفو.

وفي المركز الرابع : جاءت ماكينزي بيزوس، الزوجة السابقة لجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، وظهرت في قائمة أغنياء العالم بعدما حصلت ربع أسهم زوجها في أمازون بسبب طلاقهما، وتبلغ ثروتها 36 مليار دولار.

خامسًا جاءت الأمريكية جاكلين مارس، وريثة ملوك الشوكولاتة، حيث ورثت هي وشقيقها جون ثلث أسهم شركة “مارس” للحلوى، عملت في الشركة ما يقرب من 20 عامًا وبقيت في مجلس الإدارة حتى عام 2016، وتبلغ ثروتها 24.7 مليار دولار.

وحلت الصينية يانغ هويان، أصغر إمرأة ثرية في الصين المركز السادس وتبلغ من العمر 38 عامًا فقط، تمتلك 57% من شركة العقارات Country Garden في هونغ كونغ، والتي أسسها والدها، وتبلغ ثروتها 20.3 مليار دولار.

سابعًا، الألمانية سوزان كلاتن، صافي ثروتها يصل إلى 16.8 مليار دولار، واكتسبت ثروتها من شركة BMW لصناعة السيارات، وهي المالكة الوحيدة لشركة ألتانا للأدوية والكيماويات المتخصصة.

وفي المركز الثامن حلت لاورين جوبز، ثروتها تقدر بـ16.4 مليار، وهي أرملة ستيف جوبز، الشريك المؤسس لشركة آبل الأمريكية، واكتسبت ثروتها كوريثة لستيف، وتمتلك الحصة الأكبر في مجلة أتلانتيك الشهيرة.

وفي المركز التاسع احتلت الصينية تشونغ هويجوان، والتي تترأس مجلس إدارة شركة Hansoh الصينية لصناعة الأدوية، وارتفعت أسهم شركتها بنسبة 10% منذ انتشار فايروس كورونا، ثروتها تصل إلى 16.6 مليار دولار.

أخيرًا وعاشرًا، الأسترالية جينا رينهارت، تبلغ ثروتها 13.1 مليار دولار، اكتسبتها من التعدين بوراثة شركة هانكوك للتنقيب عن أبيها لانغ هانكوك.

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