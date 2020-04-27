وصفات منزلية فعّالة للتخلص من شحوب البشرة في رمضان

من أجل توريد البشرة الشاحبة في رمضان يجب أولاً اعتماد نظام غذائي صحي غني بالخضار والفواكه خلال وجبتي الإفطار والسحور مع الحرص على شرب كمية كافية من الماء. كذلك من المفيد الاعتماد على وصفات طبيعية يمكن تحضيرها في المنزل.

خلطات منزلية لتوريد البشرة الشاحبة

تحتوي بعض الخضار والفواكه على مكونات تساعد على توريد البشرة الشاحبة بسبب الصوم، ولهذا من المفيد استخدامها لتحضير أقنعة وكريمات تعيد إليها نضارتها وإشراقها.

وصفة الشمندر

للاستفادة من الصبغة الحمراء التي يحتوي عليها هذا النوع من الخضار ينصح بتدليك الوجه بقطعة منه مرة كل يومين، وبعد ذلك من المفيد التدليك مجدداً بقطعة من الليمون الطازج من أجل إزالة آثار الشمندر الواضحة. وأخيراً يمكن غسل الوجه بالماء على ألا يتم التعرض بعد ذلك مباشرة لأشعة الشمس منعاً لظهور البقع على البشرة.

وصفة الخيار والحليب

المقادير:

حبتا خيار مبشورتان

5 ملاعق صغيرة من الحليب

ربع كوب من عصير الليمون

5 ملاعق عسل طبيعي

القليل من دقيق القمح

الطريقة:

1. يُسحق لب الخيار جيداً ويُمزج مع عصير الليمون والعسل والحليب ودقيق القمح حتى الحصول على مزيج متجانس وخالٍ من أي تكتلات.

2. يوضع المزيج في الثلاجة لمدة 6 ساعات متواصلة.

3. بعد ذلك تُنظف البشرة جيداً ويُطبق عليها القناع ويترك لمدة 20 دقيقة.

4. يغسل الوجه بالماء الفاتر.

خلطة عصير العنب

تُدلّك كل مساحة البشرة بالقليل من عصير العنب عن طريق القيام بحركات دائرية بواسطة الأصابع لدقائق قليلة يومياً قبل غسلها بالماء معتدل الحرارة، ويمكن أيضاً استخدام عصير الرمان.

كمادات الملح واللبن والخيار

يوضع على قطعة قطن طبي القليل من الماء مع الملح. تُطبق على الخدود لمدة 3 دقائق.

بعد ذلك تُطبق عليها قطعة قطن أخرى مبللة باللبن الدافئ للمدة نفسها.

أخيراً تُنظف البشرة بعصير الخيار البارد.

التدليك بالماء الساخن

من أجل إعادة الحيوية إلى البشرة الشاحبة في شهر الصوم من المفيد أيضاً تدليكها بواسطة قطعة من القماش القطني الناعم مبللة بالماء الساخن عن طريق القيام بحركات دائرية لمدة 10 دقائق يومياً في الصباح والمساء.

نصائح مهمة

من أجل إعادة اللون الصحي إلى البشرة الشاحبة في رمضان يجب الحرص على اتباع بعض النصائح الغذائية والحياتية المهمة، بينها:

تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على البروتينات ومنها منتجات الألبان وخصوصاً الزبادي والحليب قليل الدسم والحبوب مثل العدس.

ترطيب البشرة بانتظام في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم وفي المساء قبل الذهاب إلى السرير.

تقشيرها بين الحين والآخر من أجل تخليصها من السموم والبقايا الضارة وخلايا الجلد الميتة. فهذا يعيد إليها شبابها ويساعد على توريد البشرة الشاحبة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية