احذروها.. 6 أضرار لقلة شرب الماء في رمضان

تُعد قلة شرب الماء من المشاكل الشائعة في رمضان، فعادة لا يتنبّه الصائمون إلى أهمية هذه الخطوة، وما لا يعرفونه هو أن إهمالها يسبب الكثير من المشاكل الصحية والجمالية.

أضرار قلة شرب الماء في رمضان كثيرة ومنها الجفاف والإرهاق والصداع والإمساك وغيرها كثيرا، أبرزها:

1- الخمول

في حال عدم شرب الماء خلال فترة الإفطار يمكن ملاحظة تراجع حجم الدم ما يعني عدم وصول كمية كافية من الأوكسجين إلى القلب والدماغ والأعضاء، ولهذا يتم الشعور بالتعب والإرهاق الذي قد يصل إلى حد الخمول التام.

2- الإمساك

تحتاج الأمعاء إلى الماء لتقوم بوظيفتها بشكل سليم، وفي حال عدم توفره فإن الجسم يقوم بردة فعل تقضي بسحبه من الفضلات، وهذا ما يسبب قسوتها فتصبح عملية خروجها صعبة، ولهذا يعاني بعض الأشخاص من الإمساك خلال الصوم.

3- رائحة الفم الكريهة

يسبب عدم تناول كمية كافية من الماء أيضاً إفراز القليل من اللعاب المكافح للبكتيريا الضارة في الفم، ولهذا فإنها تتراكم مسببة الرائحة الكريهة.

4- الصداع

تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الحرص على شرب الماء يحد من أعراض الصداع وخصوصاً في حال المعاناة من داء الشقيقة، وهو ما يجب الانتباه إليه تحديداً في شهر الصوم.

5- أعراض أخرى

وأبرزها هبوط ضغط الدم وتَكوُّن حصى الكلى والخلل في عملها وتراجع القدرة على التركيز وعدم انتظام درجة حرارة الجسم ومشاكل المفاصل.

6- جفاف البشرة

من أبرز مضار قلة شرب الماء أيضاً جفاف البشرة وشحوبها وظهور التجاعيد والخطوط والبثور عليها. والسبب أن الماء يؤدي دوراً أساسياً في تخليصها من السموم ومكافحة تأثير الشوارد الحرة الضارة عليها.

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