لا تستهينوا بعضة الحيوانات.. قد تنقل كورونا

دعت الجمعية الألمانية لجراحة الحوادث لعدم الاستهانة بعضة الحيوانات، لأنها قد تكون سبباً في إصابتهم بفيروس كورونا.

وأكدت الجمعية أن العضة تؤدي لانتقال الجراثيم من الحيوان إلى الإنسان، كما أن الجروح التي تُحدثها تتعرض لالتهابات شديدة في حال لم يتلقَ المصاب العلاج الفوري لها.

وطلبت الجمعية الألمانية من المصابين مراجعة الطبيب بشكل فوري في حال شعروا بالتعب والإرهاق، وظهرت عليهم أعراض الحمى، التورم، وشعروا بألم شديد.

وقالت الجمعية الألمانية إن الحيوانات قد تنقل فيروس كورونا للإنسان من خلال العضة، لذلك طلبت منهم عدم الاستهانة بها.

وأكدت على دور الطبيب في تنظيف الجرح وتعقيمه، ووصف المضادات الحيوية اللازمة للمريض، وتطعيمه ضد التيتانوس عند الضرورة.

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