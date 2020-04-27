عجوز إيطالية تصنع كمامات زاهية وجميلة (صور)

دفع انتشار فيروس كورونا في إيطاليا وما فرضه من إجراءات الحظر المنزلي العجوز الإيطالية إينيس ماتزا البالغة من العمر 88 عاما لصناعة كمامات من الأقمشة التي تراكمت في متجرها نتيجة توقف عمليات البيع والشراء.

وقالت الجدة الإيطالية التي تعيش في مدينة بارما الواقعة في إقليم إميليا رومانيا شمال إيطاليا، إنها أطلقت مبادرة خياطة المودة من أجل صناعة كمامات قابلة للغسل لوقاية عائلتها وأصدقائها من خطر فيروس كورونا.

وتعمل العجوز الإيطالية منذ 9 مارس على صنع هذه الكمامات، ونجحت حتى الآن في صنع أكثر من 200 كمامة بألوان مميزة وزاهية وموديلات جميلة.

وقالت إينيس إنها تعمل على صنع الكمامات من منتصف النهار وحتى ما بعد منتصف الليل، وبأنها تهدف من هذا العمل مساعدة عائلتها وبلدها على التغلب على الفيروس، ولكي تلتقي بهم مجددا بعد انتهاء الحظر.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تضررا بفيروس كورونا، إذ تجاوز عدد الإصابات فيها 197 ألف إصابة توفي منهم أكثر من 26 ألف شخص.

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