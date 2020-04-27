لعشاق الألعاب.. هاتف صيني بمواصفات عالية

رفعت شركة Nubia الصينية النقاب عن هاتف جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم RedMagic 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.65 بوصة بدقة وضوح 2340 * 1080 بيكسل، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وتحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مناسبة لالتقاط صور السيلفي.

وستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز 256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بمساحة 12 غيغا بايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية قوية بسعة 4500 ميلي أمبير، ويدعم تقنيات الجيل الخامس وشبكات الواي فاي، كما سيضم تقنية تبريد نشطة تمنع ارتفاع حرارة الهاتف عند تشغيل الألعاب.

يذكر أن الشركة الصينية لم تكشف عن الموعد الرسمي لإطلاق الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية