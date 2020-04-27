LG تستعد لطرح هاتف رائع.. إليك مواصفاته

تستعد شركة LG الكورية الجنوبية لطرح هاتف جديد بمواصفات رائعة ستطلق عليه اسم LG Velvet.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة مقاس 6.9 بوصة تحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية لهذا الجهاز ستكون ثلاثية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي سعتها بـ8 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 4300 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع، ومكبرات صوت ستريو مدمجة.

وسيكون الهاتف مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، وسيتوفر الأبيض، الأخضر، الرمادي، والبرتقالي.

يذكر أن الشركة الكورية الجنوبية ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق يوم 7 مايو القادم بسعر 730 دولارا أمريكيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية