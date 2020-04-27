حالة صحية نادرة تفقد امرأة 25 كغم من وزنها

أدت إصابة البريطانية ترودي ستونارد بالقولون التقرحي لخسارتها 25 كغم من وزنها وتهديد حياتها بشكل كبير.

وقالت المرأة البريطانية إنها كانت تعاني من آلام في المعدة عند تناولها لأي شيء، ومن كثرة دخولها للحمام، حيث كانت تدخل إليه أكثر من 50 مرة في اليوم، ما أجبرها على مراجعة الأطباء.

وشخّص الأطباء حالتها في البداية بمتلازمة القولون العصبي، ولكن تدهور حالتها الصحية دفعت الأطباء لإجراء مجموعة من الفحوصات الأخرى.

وأكدت الفحوصات الجديدة إصابتها بالتهاب القولون التقرحي، فقام الأطباء بإخضاعها لجراحة سريعة لإزالة جزء من القولون لإنقاذ حياتها.

وبعد العملية تحسنت صحة ترودي وتمكنت من إنجاب طفلها بوبي جو، وأصبحت تجري الفحوصات الطبية بين الحين والآخر لكي تطمئن على استقرار حالتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية