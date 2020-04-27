منوعات

حالة صحية نادرة تفقد امرأة 25 كغم من وزنها

تم النشر منذُ 10 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدت إصابة البريطانية ترودي ستونارد بالقولون التقرحي لخسارتها 25 كغم من وزنها وتهديد حياتها بشكل كبير.

وقالت المرأة البريطانية إنها كانت تعاني من آلام في المعدة عند تناولها لأي شيء، ومن كثرة دخولها للحمام، حيث كانت تدخل إليه أكثر من 50 مرة في اليوم، ما أجبرها على مراجعة الأطباء.

وشخّص الأطباء حالتها في البداية بمتلازمة القولون العصبي، ولكن تدهور حالتها الصحية دفعت الأطباء لإجراء مجموعة من الفحوصات الأخرى.

وأكدت الفحوصات الجديدة إصابتها بالتهاب القولون التقرحي، فقام الأطباء بإخضاعها لجراحة سريعة لإزالة جزء من القولون لإنقاذ حياتها.

وبعد العملية تحسنت صحة ترودي وتمكنت من إنجاب طفلها بوبي جو، وأصبحت تجري الفحوصات الطبية بين الحين والآخر لكي تطمئن على استقرار حالتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك