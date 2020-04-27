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دراسة: الكمامات المنزلية تتفوق بالوقاية من كورونا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت دراسة جديدة أن الكمامات المنزلية فعّالة أكثر من الكمامات الطبية في الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الدراسة التي نشرتها مجلة “جورنال أوف ذا غنترناشيونال سوسيتي فور راسبيتوري بروتكشن”، إن ميزات هذه الكمامات تكمن بسهولة استخدامها، وإعادة تعقيمها من خلال عملية الغسل.

وأكدت الدراسة أن الكمامات المصنوعة من القماش القطني تعمل بصورة أفضل بنسبة 55% من الكمامات التي تستخدم في الجراحة والمستشفيات من حيث فلترة الهواء، ومنع الفيروسات وخاصة فيروس كورونا من دخول جسم الإنسان.

وأظهرت الدراسة أن غسل الكمامات القطنية بدرجة حرارة 70 مئوية لا يؤثر على قدرتها في حماية الإنسان من فيروس كورونا، كما أن غليها بهذه الدرجة لمدة 10 دقائق يؤدي للقضاء على الفيروس.

وقالت الدراسة إن غسل الكمامات بالماء والصابون بصورة جيدة يعطي نفس نتيجة غسلها بحرارة 70 درجة مئوية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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