الكشف رسميًا عن كافة مواصفات هاتف LG Velvet فهل ينافس بقوة؟

في يوم 7 مايو المقبل سنشهد حدث إطلاق هاتف LG Velvet المنتظر، ونحن هنا نتحدث عن واحد من هواتف إل جي المتوسطة -أو فوق المتوسطة- بعد غياب طويل من الشركة الكورية، هذا مع تبني تصميم فاخر ومدهش للهاتف الجديد وهو ما يجعل الهاتف الجديد وكما تحدّثنا من قبل مؤهل بشدة للمنافسة في هذا السوق المزدحم! وهو أمر سنتأكد من صحته أو خطأه الآن بعد أن نراجع كافة التفاصيل وكافة مواصفات هاتف LG Velvet حسبما ظهرت لنا اليوم.

مواصفات هاتف LG Velvet وكل ما تريد معرفته عنه

الهاتف يأتي بجسم وتصميم يتكوّن بالكامل من مزيج بين المعدن والزجاج مع تصميم ثلاثي الأبعاد لبعض أجزاء الهاتف، وبشكل عام فالتصميم الجديد لا يختلف عليه كثيرًا وهو مميز بالنسبة للكثيرين منّا خاصةً أن تصميم الكاميرات Raindrop أو قطرات المطر هو مبتكر أو على الأقل غير مستخدم حاليًا من أي شركة أخرى معروفة.

الهاتف سيأتي مع شاشة بقياس 6.8 بوصة من نوع OLED وهي التي ستكون شاشة سينمائية تحت اسم FullVision وتأتي مع أبعاد غريبة قليلًا وهي 20.5:9 لذلك فالهاتف قد يميل للطول. سيأتي الهاتف مع نظام صوتيات يعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي وذلك لتحسين جودة الصوت ومستوى ارتفاعه في نفس الوقت خاصةً أن الهاتف يأتي مع سماعات ستيريو وهي ميزة رائعة لهذه الفئة السعرية.

الهاتف سيضم مستشعر بصمة داخل الشاشة، هذا بينما يأتي الهاتف مع حواف بارزة من الأعلى والأسفل والحافة العلوية تضم النوتش لكاميرا بدقة 16 ميجابيكسل، وقد يُعاب على LG استخدام تصميم النوتش بعد اتجاه كافة الشركات الآن لتصميم الكاميرا المثقوبة.

الكاميرا الخلفية الرئيسية وكحال هواتف متوسطة عديدة ستأتي بدقة 48 ميجابيكسل هذا إلى جانب عدسة واسعة جدًا بدقة 8 ميجابيسكل وأخرى لقياس العمق بدقة 5 ميجابيكسل، هذا في حين أن الهاتف يضم تقنية Quad Binning وهي التي ستعمل على ضم كل 5 بيكسلات داخل بيكسل واحد وذلك لزيادة الجودة والحدة. الهاتف وكما يمكنك أن تلاحظ يأتي مع كاميرات ثلاثية وليست رباعية وهي لا تقدم جديد سواء من حيث الأرقام أو الإضافات هذا بعيدًا عن إضافات السوفتوير التي سيتم توضيحها حين إطلاق الهاتف.

كما نعلم فالهاتف يأتي مع معالج سنابدراجون 765G فوق المتوسط وهو الذي يقدم أداء ممتاز من ناحية ومن ناحية أخرى يجعل الهاتف داعمًا لشبكات الجيل الخامس بشكل مدمج! إضافة إلى ذلك فالهاتف سيقدم حتى 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية لكن من نوع LPDDR4X نظرًا لأنه هاتف متوسط أولًا وأخيرًا، هذا بينما سيدعم الهاتف حتى 128 جيجابايت من الذاكرة التخزينية من نوع UFS 2.1 مع منفذ microSD.

آخر مواصفات هاتف LG Velvet هي قدومه مع بطارية بسعة 4,300mAh مع شحن سريع سلكي غير محدد السرعة إضافة إلى دعمه للشحن اللاسلكي السريع بقدرة 10 وات! هذا بينما سياتي الهاتف مع دعم أندرويد 10 وواجهة LG UI إضافة إلى دعم بلوتوث 5.1 ومنفذ سماعات 3.5مم كما سيدعم إكسسوارات إل جي لتحويل الهاتف لجهاز بشاشتين.

الآن شاركنا! ما هي توقعاتك لهاتف إل جي فيلفت الجديد؟ وهل تتوقع له النجاح؟ لكن لاحظ أن الهاتف لا يدقم مميزات هائلة من حيث الكاميرات، هذا من ناحية، من ناحية أخرى فالتسريبات قد أشارت لقدومه بسعر 650 دولار أمريكي! وهي ما ستكون خطوة غبية جدًا من إل جي إن صحت التسريبات.