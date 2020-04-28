تقرير – ابل تنوي طرح ايفون مع مستشعر بصمة تحت الشاشة!

تداولت مواقع إخبارية صينية نقلاً عن مصادر لها أن ابل تنوي طرح هاتف ايفون بتقنية الجيل الخامس 5G مع مستشعر بصمة تحت الشاشة لأول مرة.

وفقاً للمواقع الصينية فإن ابل تتعاون حالياً مع شركات مثل كوالكم و GIS و BOE من أجل تنفيذ مستشعر البصمات المدمج تحت الشاشة من أجل الايفون.

شركة BOE هي شركة صينية مختصة في صناعة الشاشات من نوع OLED أما شركتا كوالكم و GIS فهما يقومان بتوريد مستشعرات البصمة التي تعمل تحت الشاشة باستخدام الموجات الصوتية، وهما الشركتان اللتان قامتا بتزويد سامسونج بهذا النوع لسلسلة هواتف جالكسي S20 الجديدة.

مستشعرات البصمة التي تعتمد على الموجات الصوتية تقوم بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد للبصمة إلا أنها يعيبها أنها أبطأ قليلاً وكذلك لا توفر أقصى معايير الأمان.

إن استخدمت ابل هذه التقنية الجديدة فسوف تعتمد على آخر إصدار من مستشعر البصمة تحت الشاشة مع تضمين براءات اختراعها ليحتل المستشعر مساحة أكبر من الشاشة كما أنه يتمتع بأداء أفضل وسرعة أكبر مما هو عليه الآن.

من المتوقع أن نرى 4 إصدارات مختلفة من ايفون 12 هذا العام وقد يكون منها إصدار واحد على الأقل مع مستشعر بصمة تحت الشاشة في سابقة هي الأولى للايفون، وبذلك قد تتمكن ابل من إزالة النوتش وجعل الشاشة كاملة.

باقي الإصدار سوف قد تشهد تعديلاً في التصميم من خلال تصغير حجم النوتش العلوي في الشاشة وكذلك جعل حواف الهواتف مستوية.