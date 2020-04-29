سنابدراجون تعلن عن Quick Charge 3+ – تقنية شحن سريع للهواتف المتوسطة

أعلنت كوالكوم رسميًا عن أحدث تقنيات الشحن السريع التي تطورها بنفسها وهي التي تحمل الاسم Quick Charge 3+ ، وما يعطي لهذه التقنية بالذات أهمية هو أنها متاحة في الأساس للهواتف المتوسطة وربما تتوفر للهواتف الضعيفة أيضًا! على عكس تقنيات كوالكوم السابقة للشحن السريع والتي كانت تركز فقط مع الهواتف الرائدة وآخرها كان Quick Charge 3+ الذي تم تقديمه مع سنابدراجون 835.

ما الذي تقدمه تقنية Quick Charge 3+ من كوالكوم

تقدم التقنية الجديدة سرعة شحن استثنائية للهواتف المتوسطة وهي التي ستكون أسرع بنسبة 35% من الأجيال السابقة للتقنية! هذا في حين أن الأجيال السابقة تلك وكما أسلفنا الذكر كانت مخصصة للهواتف الرائدة وهي قفزة كبيرة، وتقنية كويك تشارج 3 بلس الجديدة ستتيح شحن 50% من بطارية الهاتف بالكامل في 15 دقيقة فقط.

إضافة إلى تلك السرعة فهذه التقنية الجديدة ستقدّم أيضًا نظام حراري أفضل بكثير من المعالجات السابقة، وهو ما سيجعل الجهاز وأثناء الشحن أبرد بنسبة 9% من الهواتف المنافسة وبطبيعة الحال فكلما قلت الحرارة زادت الكفاءة والعمر الافتراضي.

التقنية الجديدة ستعمل بكابلات USB type A-to-type C التقليدية، هذا كما أن كوالكوم ستقدم خطوة رائعة وهي أن الشواحن القادمة مع التقنية الجديدة تلك ستكون قادرة أيضًا على شحن الهواتف الأقدم دون أي خطورة! أخيرًأ، تقنية Quick Charge 3+ ستبدأ في التوفر في الهواتف الجديدة القادمة مع معالج سنابدراجون 765 و سنابدراجون 765G فقط وحتى الآن فهي لن تتوفر لأي معالج متوسط أو ضعيف آخر، لكن قد تغيّر كوالكوم من الأمر في المستقبل، هذا بينما سيكون أول هاتف مع هذه التقنية هو مي 10 لايت زووم والذي سيكون داعم لكلًا من Quick Charge 4+ وQuick Charge 3+.