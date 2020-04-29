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تايلاند تُسجل “أغرب حادث” في أزمة كورونا

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت منطقة رايونغ السياحية الواقعة شرق تايلاند حادثة مؤسفة للغاية حيث أقدم سائح بريطاني يبلغ من العمر 46 عاما، على رمي زوجته الخمسينية من الطابق السابع إثر خلاف نشب بينهما بسبب إلغاء الرحلات بين بريطانيا وتايلاند بعد انتشار فيروس كورونا.

واستطاعت المرأة الخمسينية النجاة من الموت المحتم بسبب ارتطامها بسطح على مستوى طابقين مما حماها من مواصلة السقوط نحو الأرض.

وأسعفت الفرق الطبية المرأة إلى المستشفى حيث أجريت لها الإسعافات اللازمة بعد أن أصيبت بكسر في الفخذ وخلع في الذراع.

من جهة أخرى اعتقلت الشرطة التايلندية الزوج بعد اقتحام شقته لرفضه تسليم نفسه، وبرر الزوج تصرفه بإصابته بالتوتر بسبب إجراءات الحظر المتبعة والتي حرمته من العودة لبلاده بعد إيقاف الرحلات بين البلدين بسبب جائحة كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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