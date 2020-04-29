أنانية فنانة بريطانية تثير ضجة كبيرة في بريطانيا

أثار رفض الفنانة البريطانية بيكا بروان، البالغة من العمر 35 عاما، تقديم المساعدة للآخرين والتبرع بجزء من الكمامات الموجودة لديها، ضجة كبيرة في بريطانيا.

واشترت الفنانة العاملة في مجال الفن التشكيلي 500 كمامة في بداية انتشار فيروس كورونا في البلاد، وقالت إنها ستستخدم هذه الكمامات من أجل حماية عمتها.

حيث أنفقت 4000 آلاف دولار أمريكي من أجل شراء مجموعة من الكمامات بأنواع مختلفة، بالإضافة لكمية من المعقمات.

وقالت براون إنها غير مسؤولة عن تأمين الكمامات لأصدقائها لأنهم لم يأخذوا احتياطاتهم، ولا عن مساعدة المستشفيات والكوادر العاملة فيها، لأن هذا من واجب الحكومة.

وأكدت براون نيتها إقامة معرض فني خلال الفترة القادمة حول فيروس كورونا، وستستخدم فيه جزءا من الكمامات الموجودة لديها.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة بالأنانية، لأنها تنوي إهدار الكمامات على معرض فني عوضا عن مساعدة الأطباء.

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