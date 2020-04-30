ابل تعمل على تحديث iOS 13.5 – ما الجديد هذه المرة؟

تعمل ابل حالياً على تحديث iOS 13.5 وقد أطلقت بالفعل ثلاثة إصدارات تجريبية منه للمطورين. هذا التحديث متأثر كثيراً بتداعيات فيرس كورونا.

إشعارات التعرض لفيرس كورونا

هذا التحديث يأتي مع واجهة تطوير برمجية للإشعارات تمكن السلطات المحلية في أي دولة من إنشاء وتطوير تطبيقات تتبع المستخدمين وتنبيههم في حالة مخالطتهم لأشخاص مصابين بفيرس كورونا خلال آخر 14 يوماً.

أيضاً هناك خيار للمستخدم لعدم المشاركة في برنامج التتبع المعتمد على تبادل المعلومات بين الأجهزة عبر البلوتوث وإرسالها للخوادم المحلية. برنامج التتبع تقوم هو نتاج تعاون مشترك بين ابل وجوجل.

إصلاح ثغرات في تطبيق البريد

في هذا التحديث تم إصلاح ثغرتين في تطبيق البريد الإفتراضي في النظام. الثغرات الأمنية كانت تتيح للمخترقين إرسال رسائل بريد إلكتروني خبيثة من أجل استهلاك الذاكرة العشوائية وتشغيل أكواد عن بعد.

إصلاح مشاكل برامج VPN

حالياً على نظام iOS 13 بعض برامج الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لا تعمل بشكل صحيح وهذه مشكلة تواجه شريحة كبيرة من المستخدمين الذين يعتمدون على تلك البرامج والتطبيقات. تحديث iOS 13.5 سوف يستهدف إصلاح هذه المشاكل.

فتح قفل الايفون أسرع عند ارتداء الكمامة

العديد من المستخدمين يرتدون الكمامات والأقنعة للوقاية من فيرس كورونا وقد يواجهون مشكلة في فتح قفل الايفون عبر خاصية التعرف على الوجه Face ID رغم محاولات تدريب الايفون على ذلك. ( كيفية جعل الايفون يتعرف على وجهك أثناء ارتداء الكمامة أو الماسك؟ )

في تحديث iOS 13.5 الجديد إذا فشل الايفون في التعرف على وجهك عند ارتداء الكمامة أو الماسك فسوف تظهر واجهة إدخال كلمة المرور بشكل أسرع من المعتاد لتسهيل عملية فتح القفل.

لا يعرف بالضبط متي سيتم إطلاق تحديث iOS 13.5 لكن من المتوقع أن يتم ذلك بحلول منتصف شهر مايو.