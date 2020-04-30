جوجل تتيح تطبيق التواصل المرئي Google Meet مجانًا للجميع

منذ بداية تطبيق الحظر المنزلي بشكل عالمي بسبب فيروس كورونا وانتقلت جميع اللقاءات إلى الإنترنت! هذا حيث أن لقاءات العمل، العائلة وحتى الأصدقاء أصبحت تتم عبر تطبيقات التواصل المرئي، ولا يخفى علينا أن Zoom قد حصد أغلب النجاح في هذه المنافسة، لكن هذا لم يمنع التطبيقات الأخرى مثل سكايب، فيسبوك ماسنجر وجوجل دو من المنافسة، واليوم قررت العملاقة الأمريكية أن تتيح تطبيق التواصل المرئي الخاص بها Google Meet الأكثر تطورًا مجانًا للجميع!

إتاحة تطبيق Google Meet للجميع بشكل مجاني تمامًا

نعم، بداية من اليوم لم يعد التطبيق مدفوعًا وحصريًا لأعضاء خدمة G Suite والذي يدفعون بشكل شهري للحصول على خدمات احترافية من جوجل، في الوقت الحالي، كل ما تحتاجه هو أن يكون لديك فقط بريد Gmail لتبدأ في استخدام Google Meet وتنشئ اجتماع يتسع إلى 100 شخص في وقت واحد، وهذا فقط من خلال اتباع رابط الخدمة، والذي يستخدم لبدء الاجتماع وإنشاء رابط له.

تطبيق Google Meet الآن في مراحل الوصول لجميع المستخدمين وما هي إلا أيام قليلة حتى يصبح حساب جوجل الخاص بك قادرًا على إنشاء اجتماعات أو الاشتراك في أخرى.

يُذكر أن جوجل ذكرت في مدونتها أنها لن تسمح للمستخدمين المجهولين بالدخول للاجتماعات، وهو ما يعني أن أي شخص ولكي يدخل للاجتماع يجب أن يكون لديه بريد Gmail هو الآخر! كذلك فالحد الأقصى لوقت الاجتماع لمستحدمين خدمة Meet المجانية سيكون 60 دقيقة فقط، لكن بعدها يمكنك إعادة إنشاء الاجتماع مرة أخرى.