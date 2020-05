روسيا.. 7099 إصابة جديدة بفيروس كورنا و101 حالة وفاة

روسيا على حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس [رويترز]

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 101 حالة وفاة و7099 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصابا، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصا.

ومن بين تلك الإصابات المعلنة اليوم هناك 3093 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها، وهي أكبر المناطق تضررا في روسيا، فيما تم تسجيل 793 إصابة جديدة في ضواحيها.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه تم تشخيص إصابة 1044 فردا يخدمون في صفوف الجيش الروسي بفيروس كورونا، تعافى منهم 82 شخصا.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

